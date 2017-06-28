رئيس الوزراء يتابع استعدادات الدقهلية لـ"30 يونيو" عبر "الفيديو كونفرانس"

الدقهلية - رامي القناوي:

أجرى الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اتصالًا عبر "الفيديو كونفرانس" بالدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، لمتابعة سير العمل بمشروعات المحافظة، وكذلك رصد الاستعدادات للاحتفالات بثورة 30 يونيو.

وقال محافظ الدقهلية، في بيان له، إنه أكد لرئيس مجلس الوزراء أن العمل التنفيذي في جميع القطاعات يسير بصورة متميزة، مشيرًا إلى أنه لم تحدث أي تعديات على أملاك الدولة خلال فترة العيد سوى حالة بناء على أرض زراعية بمساحة فدان و12 قيراطًا و10 أسهم، وجرى إزالتها على الفور.

وأكد "الشعراوي"، رفع كل مخلفات إزاله التعديات بالمدن والمراكز في مقدمتها مدينة جمصة، والتي تعد المصيف السياحي الأوحد في الدقهلية، مؤكدًا توافد 600 ألف مواطن إليها لقضاء عطلة عيد الفطر.

وأوضح "الشعراوي" أنه تحدث مع رئيس الوزراء بشأن احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو، وأكد له "إقامة احتفالات بجميع مراكز والمدن بدءًا من يوم الجمعة وحتى الأحد المقبل، فضلًا عن الاحتفال الرئيسي بميدان النصب التذكاري بشارع الجيش بمشاركة كافة الأجهزة وقطاعات المرافق".

ولفت "الشعراوي" إلى أن الدقهلية حققت أكثر من المستهدف في توريد محصول القمح، إذ بلغت الكمية الموردة 244 ألف طن بزيادة 14 ألف طن عن المستهدف الذي كان يُقدر بـ230 ألف طن.