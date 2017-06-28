بالصور.. محافظ كفر الشيخ: نعتزم إنشاء محاور طرق جديدة بـ550 مليون جنيه

كفر الشيخ - إسلام عمار

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه يجرى إنشاء عدة محاور جديدة بالمحافظة، بتكلفة 550 مليون جنيه، منها محور الروس الموازي لرافد كفر الشيخ الساحلى، بالإضافة إلى طريق جديد موازي للطريق الدولى الساحلي، بطول 36 كيلو متر، يربط مركزي الرياض وسيدى سالم بمركزي فوة ومطوبس ثم الطريق الدولى الساحلى مرورًا برافد الروس.

وأضاف "نصر" أن شبكة الطرق الجديدة جاءت لتسهيل النقل والحركة الداخلية بين مدن المحافظة من ناحية، ومحافظات الجمهورية، والبورصة الدولية للأسماك، والمشروعات القومية، من ناحية أخرى وخدمة الثروة السمكية، والحاصلات الزراعية، موضحًا أنه سيكون له ميزات نوعية في دعم الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح "نصر" أن الفترة القليلة المقبلة سيجري فيها تنفيذ عدة محاور لربط الطرق الرئيسية ببعضها البعض من خلال شبكة طرق جيدة تربط مراكز ومدن المحافظة بالمحافظات المجاورة والطرق السريعة والطريق الدولى الساحلي، لتسهيل حركة المرور وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية والخدمية وتحقيق التنمية على أرض المحافظة.

وأشار "نصر" إلى تدشين مشروعات جديدة بالمحافظة، أهمها المنطقة الاستثمارية الجديدة بشمال المحافظة على مساحة 10 آلاف فدان باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليار جنيه، لتوفير 250 ألف فرصة عمل، بالتعاون مع وزارات "الإنتاج الحربي، الاستثمار، والأوقاف".

جاء ذلك خلال مرافقة محافظ كفر الشيخ، للدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته لمحافظة كفر الشيخ، لتفقد عدد من مشروعات النقل والمواصلات، بنطاق المحافظة، بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد.

كما حضر الزيارة العميد سامح الطنوبي المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمهندس السيد عبد المجيد رئيس هيئة الطرق والكبارى بكفر الشيخ، والنائب محمد إسماعيل، والنائب فتحى الشرقاوي، واللواء شكرى الجندي، أعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة النقل ومحافظة كفر الشيخ.