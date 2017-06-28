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ردًا على السعودية.. إختطاف أعضاء ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا

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مصراوي Masrawy

ردًا على .. إختطاف أعضاء ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا

07:22 م الأربعاء 28 يونيو 2017

ردًا على السعودية.. إختطاف أعضاء ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا

ارشيفية

الزاوية(ليبيا) -(د ب أ)

كشف مصدر مطلع فى مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس ،فى إتصال هاتفي مع بوابة أفريقيا ، عن قيام مجموعة مسلحة تابعة لغرفة عمليات ثوار ليبيا التي يترأسها " شعبان هدية " المكني " " أبوعبيدة الزاوي، بإحتجاز أعضاء من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بينما كانوا متجهين من العاصمة طرابلس إلى تونس .

وأضاف ذات المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن عملية الاحتجاز تأتي على خلفية قبض السلطات السعودية على شخصين ليبين متورطين فى عمليات إرهابية وعلاقة مع الليبية المقاتلة والاخوان المسلمين، واختطاف دبلوماسيين مصريين عام 2013 فى طرابلس، والأحتجاز يأتي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين مقابل الإفراج عن أعضاء البعثة الدولية لليبيا.

كانت قناة النبأ الفضائية قد اشارت ،أول امس الاثنين، إلى إعتقال السلطات السعودية لـ ” قياديين من ثوار الزاوية ” هما حمود بن رجب ومحمد الخذراوي خلال أداءهما للعمرة .

و أضافت أن عملية الاحتجاز جاءت بناء على قائمة قالت أن السلطات السعودية إستندت عليها بعد تلقيها لها من وزارة الداخلية الليبية دون تحديد تبعيتها لأي حكومة .

نقلت القناة عن مصدر بالزاوية وجود شكوك حول وقوف أحد اجهزة وزارة الداخلية في طرابلس وراء القائمة التي تحدثت عنها السلطات السعودية واحتجزت بموجبها الليبيين الإثنين ، دون ان تكشف النبأ سبب او دوافع هذه العملية .

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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