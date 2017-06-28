الأولى على "سياحة وفنادق": سألتحق بـ"التجارة" ولن أتزوج قبل استكمال تعليمي

الفيوم - حسين فتحي:

قالت سمر خالد زكريا، الأولى على التعليم الفني شعبة "سياحة وفنادق" على مستوى الجمهورية، إنها لم تكن تتوقع أن تكون الأولى وحصولها على مجموع 99.33%

وأضافت "سمر"، التي التحقت بالمدرسة الفندقية نظام الخمس سنوات المقامة على شاطئ بحيرة قارون، أنها لم تذاكر سوى 5 ساعات يوميًا، والذي ترى أنه "عدد ساعات استذكار معقول بالنسبة لطلاب التعليم الفني".

وأشارت "سمر" إلى أن والدها يعمل خبازًا ووالدتها "عاملة" بمدرسة النقراشى الابتدائية في الفيوم، مؤكدة رفضها الالتحاق بالثانوية العامة، لـ"مصروفاته الثقيلة"، خصوصًا أن والدها رجل بسيط لا يستطيع تحمل نفقاته.

وأوضحت "سمر" أن مدرستها تتيح لها الالتحاق بكليات "التربية، التجارة، والسياحة والفنادق"، ولكنها تفضل استكمال دراستها في كلية التجارة، حتى تتمكن من العمل في مجال المحاسبة بأحد البنوك، ولن تتزوج قبل استكمال تعليمها.

يشار إلى أن سمر خالد الأولى على التعليم الفني شعبة "سياحة وفنادق" ولدت في منطقة علواية سعادة بمدينة الفيوم.