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الخارجية الألمانية: ضغوط روسية لوقف العمليات القتالية في سوريا

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مصراوي Masrawy

الخارجية الألمانية: ضغوط روسية لوقف العمليات القتالية في سوريا

07:14 م الأربعاء 28 يونيو 2017

الخارجية الألمانية: ضغوط روسية لوقف العمليات القتالية في سوريا

المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر

برلين - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر، إن أهمية دور روسيا في سوريا، من وجهة نظر ألمانيا، يكمن في أنه يدعم محادثات جنيف، ويؤثر من خلال الضغط على وقف الأعمال القتالية هناك.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الدور الروسي مهم للغاية، ومؤثر ويعمل بشكل متوازي مع القوى الدولية المشاركة في التسوية السورية ووقف الأعمال القتالية التي نجم عنها مقتل مئات الآلاف من السوريين، وما زال هناك العديد من القتلى والجرحى السوريين يوميا.

وقال: ولكي تثمر المحادثات السورية مع الأطراف السورية المتناحرة فقد تم تحديد موعد انعقاد تلك المحادثات من مندوب الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا في جنيف في منتصف يوليو القادم.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني يزور موسكو حاليا لمشاركة نظيره الروسي سرجي لافروف في افتتاح المؤتمر الرابع عشر للمدن الروسية والألمانية المتآخية.

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Asha

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