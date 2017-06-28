بسبب أولوية الجلوس.. عامل يقتل مسجل خطر في منشأة ناصر

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أنهى عامل حياة مسجل خطر، اليوم الخميس، طعناً بسلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما على مكان الجلوس داخل إحدى سيارات الأجرة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إشارة من مستشفى الحسين الجامعي تفيد استقبالها "طاهر أ. - 31 سنة - عامل ومقيم في منطقة الدويقة - مسجل خطر"، توفي إثر إصابته بجرح طعني بمنتصف الصدر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه، و"محمد ع. - 32 سنة - عامل"، بسبب خلاف حول أولوية الجلوس داخل إحدى السيارات الأجرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض "مطواة قرن غزال" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.