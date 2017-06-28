رئيس الوزراء يؤكد أهمية التغلب على معوقات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع كل من وزيري البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم، لاستعراض عدد من الموضوعات الهامة التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر انعقاده خلال منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر مجلس الوزراء في بيان صحفي، أن وزير البترول عرض تقريرًا حول تقدم الأعمال في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية.

وأضاف البيان، أن وزير البترول أشار إلى أن هناك أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى لها بمختلف المحافظات منذ بدء نشاط التوصيل وحتى الآن، وأن خطة قطاع البترول تعطى الأولوية لتوصيل الغاز إلى المناطق التي لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.

وأكد البيان أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية والمحافظين بما يضمن التغلب على أي مشكلات أو معوقات تواجه تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية بما يسهم في زيادة معدلات تنفيذ المشروع.

أشار وزير البترول إلى الموقف الخاص بتنفيذ برنامج الوزارة لتطوير معامل التكرير المصرية، لافتًا إلى الاسراع بوتيرة تنفيذ توسعات معملي تكرير ميدور وأسيوط خلال المرحلة المقبلة بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بحوالى 3.7 مليار دولار، في ضوء الأهمية الإستراتيجية للمشروعين وخاصة بعد صدور القانون رقم 74 لسنة 2017 المتعلق بالسماح لوزير المالية بضمان الشركتين فيما تحصلان عليه من تمويل مما يعد خطوة مهمة للاسراع بالتنفيذ.

من جانبه، استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع الملف الخاص بتوفير الأراضي للتوسع في إقامة المزيد من المدارس بمختلف المحافظات.

وأوضح شوقي، في تصريحات صحفية له عقب الاجتماع، أن نتيجة الدبلومات الفنية تم إعلانها اليوم وكان بها ٩ فتيات من الأوائل، موضحا أن نتيجة الثانوية العامة سيتم إعلانها يوم ٢٠ يوليو القادم.

وأشار شوقي إلى التعاون والتنسيق الجيد الذي تم بين مختلف مؤسسات الدولة فيما يتعلق بملف امتحانات الثانوية العامة وقد ساهم في التعامل مع ظاهرة الغش بشكل واضح، هذا فضلاً عن القضاء على أي سلبيات كانت تحدث، مشيدًا في هذا الصدد بنجاح نظام البوكليت كأسلوب متطور لأداء الامتحانات.