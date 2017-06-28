الأول على «الثانوية الفنية»: فخور بشهادتي.. ووالدتي سر نجاحي

التحرير

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أعرب محمد صديق حسن، الطالب بمدرسة الإسكندرية الفنية المتقدمة الصناعية بمحرم بك قسم"التبريد والتكييف"، عن سعادته، لحصوله على المركز الأول على الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية "نظام 5 سنوات".

قال حسن، لـ"التحرير"، إنه لم يكن يتوقع أن يكون الأول على الجمهورية، بل لم يكن يتوقع أن يكون أحد أوئل المحافظة من الأساس، معتبرا أن ما وصل إليه من نجاح ينسب لوالدته، التي دعمته ووقفت بجانبه منذ وفاة والده منذ 10 سنوات.

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وأضاف أن والدته تحملت تربيته وشقيقه إسلام وشقيقته مروة وهما من خريجي التعليم الفني أيضا، مشيرا إلى أنه فخور بأنه أحد خريجي التعليم الفني، الذي التحق به عن قناعة كاملة، رغم أنه كان أحد متفوقي الشهادة الإعدادية.

وأكد رغبته في الالتحاق بكلية الهندسة قسم البترول لتحقيق حلمه.