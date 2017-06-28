صور| رفع درجة الاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات 30 يونيو بسوهاج

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قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية، لتلقي شكاوي المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وحتى بعد غد الخميس، في إطار استعدادات المحافظة لإجازة ثورة 30 يونيو.

وأكد عبد المنعم على تشديد الإجراءات الأمنية والتواجد الأمني بجميع المنشآت الحيوية، بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات وأماكن تردد المواطنين، مشددا على ضرورة تواجد قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات، مع تشكيل لجنة لحماية المقار والمرور المستمر وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة خلال هذه الفترة.

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وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وضمت في عضويتها مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان، مدير مكتب الوزير المحافظ، مدير عام الشؤون القانونية، مديري إدارات الأمن، والعلاقات العامة، والأزمات، والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالديوان، على أن تتلقي الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة، خلال عطلة ثورة 30 يونيو، والتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وإزالتها إزالة فورية عن طريق وحدات التدخل السريع بالوحدات المحلية.





