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صور| «أسلاك الموت» تهدد حياة أهالي بحر البقر بالشرقية

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صور| «أسلاك الموت» تهدد حياة أهالي بحر البقر بالشرقية صور| «أسلاك الموت» تهدد حياة أهالي بحر البقر بالشرقية

التحرير

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كتب:- إسلام عبد الخالق

أعمدة صدئة ومتهالكة وأسلاك تتدلى في أتم الاستعداد لحصد أرواح من يسوقهم الحظ العَثِر، ويمرون ويسلكون طرقات سقطت من حسبان المسئولين، بقرية «بحر البقر 3»، التابعة لمركز الحسينية، محافظة الشرقية. 

يقول محمد عوض، طالب جامعي، أحد أهالي القرية، إن القرية تعاني من إهمال جسيم في قطاع الكهرباء، إذ أن الأعمدة الكهربائية، إما متهالكة، أو أسلاكها عارية دون أدنى اهتمام من المسؤولين.

وأضاف عوض، لـ«التحرير»: «الناس بتشوف الويل وأوقات كتير الكهرباء بتقطع، والمسئولين نايمين في العسل، يا ريت يحطوا نفسهم مكان الناس ويهتموا بحياتنا شوية».

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ويرى أيمن حسين، أحد أهالي القرية، أن الأزمة تفاقمت، إذ أن انقطاع التيار الكهربائي طال العديد من الأماكن بالقرية، مشددًا على أن الأهالي فقدوا الأمل في أي إصلاح بقطاع الكهرباء بالمدينة.

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وأشار حسين إلى أن المسئولين لم يراعوا حاجة الأهالي للتيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والتي شهدت زيادة كبيرة في مدد انقطاع الكهرباء خلالها، وصلت في بعض الأحيان إلى 7 ساعات متواصلة، بالإضافة إلى تهالك أعمدة الكهرباء في أمكان مختلفة بالقرية دون أي اهتمام من المسؤولين.

وأوضح أن المشكلة باتت تهدد الأهالي والحيوانات على حد سواء، فالأعمدة متهالكة وقد تسقط في أي وقت، وأخرى أسلاكها عارية ومن الممكن أن تنهي حياة أي أحد في ثوان.

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من جانبه، أكد يحيى عبد الله، وكيل وزارة الكهرباء بالشرقية، أن هناك تعليمات واضحة من الوزارة بعدم ترك أي أسلاك عارية في أعمدة الإنارة.

وأعلن عبد الله أنه وجه المهندسين الفنيين بمدينة الحسينية، بالعمل على حل المشكلة في أسرع وقت، منوهًا بأن هناك لجنة فنية ستفحص أعمدة الإنارة، ومعالجة مشكلة الأسلاك العارية خلال 48 ساعة.

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