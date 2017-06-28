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الأولى بـ«الدبلوم الصناعي» للطلاب: «غيروا فكركم عن التعليم الفني»

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الأولى بـ«الدبلوم الصناعي» للطلاب: «غيروا فكركم عن التعليم الفني» الأولى بـ«الدبلوم الصناعي» للطلاب: «غيروا فكركم عن التعليم الفني»

التحرير

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أعربت الطالبة شروق أحمد السايح، 18 عاما، الحاصلة المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلوم الصناعي- النقل الدولي، عن سعادتها البالغة لتفوقها وحصولها على المركز الأول، قائلة: "مصدقتش نفسي لما كلمني مكتب الوزير، وحسيت أن ربنا كلل جهدي ودعائي طوال السنة".

قالت شروق، لـ"التحرير": "كنت أذاكر بشكل مكثف طوال فترة دراستي الثانوية بمدرسة طلعت حرب، واجتهدت جدا في العام الأخير، لأنه هو الذي سيحدد مستقبلي، وبفضل جدي ودعائي ربنا كرمني وبقيت الأولى، الحمد لله".

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ودعت شروق، الطلاب وأسرهم لتغيير الفكر النمطي المعتاد عن التعليم الفني، مؤكدة أن الإعلام ظلمه بشكل كبير وأن فساد الأخلاق والتفوق مسألة نسبية، مشيرة إلى رغبتها في العمل بمجال التخليص الجمركي لشركات الاستيراد والتصدير.

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التحرير

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