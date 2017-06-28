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وزير النقل: تطوير السكة الحديد يتكلف 6 مليارات جنيه

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وزير النقل: تطوير السكة الحديد يتكلف 6 مليارات جنيه وزير النقل: تطوير السكة الحديد يتكلف 6 مليارات جنيه

التحرير

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كتب:- عمرو الشامي

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم تطوير وتكييف القطارات عقب الانتهاء من إعداد البنية الأساسية، مؤكدا أن تطوير السكة الحديد يحتاج لأكثر من 6 مليارات جنيه، في إطار المشروع القومي لتطوير السكة الحديد.

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جاء ذلك أثناء تفقد الوزير محطة السكة الحديد بكفر الشيخ، حيث استقل قطار الدرجة الثالثة المتجه إلى محطتي سخا ومحلة موسى، وفوجئ بتوقف الأعمال الخاصة بتطوير محطة السكة الحديد بمحلة موسى منذ أكثر من عام ونصف، بسبب فروق الأسعار وتعويم الجنيه.

يذكر أن الوزير وصل للمحافظة، ظهر اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من مشروعات النقل بالمحافظة، منها تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي.

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التحرير

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