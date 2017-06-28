بالصور- مفاجآت ميسي لمدعويه في حفل زفافه

-(د ب أ) :

أعلن منظمو حفل زفاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسباني لكرة القدم أن ضيوف الحفل سيحظون بخدمات من نوع خاص تتضمن وجود مصففي شعر بالإضافة إلى جليسات لأبنائهم الصغار.

ويقيم ميسي حفل زفافه يوم الجمعة المقبل على صديقته أنتونيلا روكوزو في أحد فنادق مدينة روساريو الأرجنتينية، مسقط رأسه.

ويحضر إلى حفل زفاف أسطورة الكرة الأرجنتينية 260 شخصا، يأتي معظمهم من خارج الأرجنتين، مثل زملاء ميسي في برشلونة بصحبة زوجاتهم.

ويتوجه ضيوف الحفل ، بعد وصولهم ، إلى الفندق الذي سيقام فيه حفل الزفاف ولكنهم لن يكون لديهم وقت كاف من أجل تجهيز أنفسهم بالإضافة إلى عدم معرفتهم بأشخاص يمكنهم تقديم المساعدة لهم في هذا الشأن.

وقال منظمو الحفل: "سنوفر خدمة مصففي الشعر للضيوف لمساعدتهم في إصلاح شعرهم وصبغه لمن يحتاج ذلك في نفس يوم الحفل".

وسيحظى الأطفال الصغار أيضا بيوم شيق خلال حفل الزفاف، حيث ستخصص لهم منطقة معينة تضم قاعة ألعاب يمكنهم أن يقضوا فيها وقتا طيبا في ممارسة بعض الأنشطة، فيما يستمتع آباؤهم بالحفل.

وسيقيم الضيوف في نفس الفندق الذي سيقام فيه حفل الزفاف، وسيغادر بعضهم قبل نهايته.