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محافظ سوهاج يشكّل غُرف عمليات بالتزامن مع "30 يونيو"

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يشكّل غُرف عمليات بالتزامن مع "30 يونيو"

06:45 م الأربعاء 28 يونيو 2017

الدكتور أيمن عبد المنعم

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، إعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، على أن تستمر في عملها حتى 30 يونيو، في إطار استعدادات المحافظة لإجازة ثورة 30 يونيو.

وأكد "عبد المنعم" ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية والتواجد الأمني بجميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات وأماكن تردد المواطنين بدء من اليوم وحتى الجمعة، مشددًا علي ضرورة تواجد قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات مع تشكيل لجنة لحماية المقار والمرور المستمر وعمل "نوبتجيات" على مدار الـ 24 ساعة خلال هذه الفترة.

كما قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة، ضمت في عضويتها مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان، ومدير مكتب المحافظ، ومدير عام الشئون القانونية، ومديري إدارات الأمن والعلاقات العامة والأزمات والتفتيش المالي والإداري وإدارة المتابعة بالديوان.

وأوضح المحافظ أن مهام الغرفة تتركز على تلقي بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال عطلة ثورة 30 يونيو، والتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وإزالتها عن طريق وحدات التدخل السريع بالوحدات المحلية.

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