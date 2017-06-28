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بسبب خلافات مالية.. خراط يُنهى حياة عامل في منشأة ناصر

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مصراوي Masrawy

بسبب خلافات مالية.. خراط يُنهى حياة عامل في منشأة ناصر

06:53 م الأربعاء 28 يونيو 2017

بسبب خلافات مالية.. خراط يُنهى حياة عامل في منشأة ناصر

ارشيفية

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

أنهى خراط حياة عامل بمنطقة منشأة ناصر، اليوم الخميس، طعناً بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إشارة من مستشفى الحسين الجامعي تفيد استقبالها "محمد س. - 30 سنة - عامل ومقيم مساكن منشأة ناصر"، توفي إثر إصابته بجرح وطعني بالرقبة والصدر من الجهة اليسرى.

بالانتقال والفحص؛ تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "محمود ح. - 33 سنة - خراط ومقيم بمنطقة الدويقة" بسبب خلاف مالي بينهما تطور إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بسلاح أبيض "مطواة" مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض "مطواة قرن غزال" المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تحرر عن ذلك محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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