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دمشق: العثور على أسلحة إسرائيلية في حي الوعر في سوريا

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مصراوي Masrawy

دمشق: العثور على أسلحة إسرائيلية في حي الوعر في سوريا

06:30 م الأربعاء 28 يونيو 2017

دمشق: العثور على أسلحة إسرائيلية في حي الوعر في سوريا

دمشق - (دب ا)

عثرت الجهات السورية المختصة في حمص خلال تمشيطها حي الوعر بعد إخلائه من السلاح والمسلحين، وبهدف توفير حماية المواطنين العائدين لمنازلهم، على أسلحة وذخائر متنوعة منها إسرائيلية الصنع.

وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في حمص اليوم الأربعاء أنه"وخلال متابعتها لعمليات تمشيط وتنظيف حي الوعر من مخلفات المجموعات الإرهابية، عثرت الجهات المختصة في حمص على أسلحة وذخائر متنوعة في مستنقع بالقرب من مشفى البر".

ولفت المراسل إلى أنه من بين ما تم العثور عليه "مدفع هاون 240 مم وصواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة وحزام ناسف ودارات للتفجير عن بعد وعلبة رشاش إسرائيلية الصنع وجعب".

وبحسب الوكالة، كانت الجهات المختصة عثرت في الـ 10 من الشهر الجاري، بالتعاون مع وحدات الهندسة في منطقة القضاة بحي الوعر، على مقر ضخم لتصنيع المواد شديدة الانفجار والصواعق والصمامات التي توضع على العبوات الناسفة والصواريخ وصناعة الأحزمة الناسفة.

وكان قد تم الإعلان فى 21 من الشهر الماضي عن خلو حي الوعر على الأطراف الغربية لمدينة حمص،من جميع السلاح بعد خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين وأفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة، الذي تم التوصل إليه في مارس الماضي لإنهاء المظاهر المسلحة في الحي وعودة مؤسسات الدولة إليه، وفق ما ذكرت الوكالة.

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