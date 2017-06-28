حسام حسن يزور إبراهيم المصري في السجن

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قام حسام حسن المدير الفني لفريق المصري، بزيارة إبراهيم المصري لاعب الفريق البورسعيدي السابق، في محبسه، حيث يقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بتهمة الشروع في قتل مراسل صحفي.

وعلم التحرير أن حسام حسن و أحمد فرغلي عضو مجلس الشعب، قاما اليوم بزيارة المصري، في سجن جمصة لتقديم الدعم لنجم بورسعيد السابق خاصة بعد خبر وفاة شقيقه منذ بضعة أيام.

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وكان قدم تم القبض علي إبراهيم المصري العام الماضي خلال فض مظاهرة لجماهير بورسعيد، تضامنًا مع حسام حسن المدير الفني للمصري، بعد اتهامه بالاعتداء على مصور صحفي.