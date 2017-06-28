أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حسام حسن يزور إبراهيم المصري في السجن

Google+ Print
حسام حسن يزور إبراهيم المصري في السجن حسام حسن يزور إبراهيم المصري في السجن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قام حسام حسن المدير الفني لفريق المصري، بزيارة إبراهيم المصري لاعب الفريق البورسعيدي السابق، في محبسه، حيث يقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بتهمة الشروع في قتل مراسل صحفي. 

وعلم التحرير أن حسام حسن و أحمد فرغلي عضو مجلس الشعب، قاما اليوم بزيارة المصري، في سجن جمصة لتقديم الدعم لنجم بورسعيد السابق خاصة بعد خبر وفاة شقيقه منذ بضعة أيام.

شاهد أيضا

وكان قدم تم القبض علي إبراهيم المصري العام الماضي خلال فض مظاهرة لجماهير بورسعيد، تضامنًا مع حسام حسن المدير الفني للمصري، بعد اتهامه بالاعتداء على مصور صحفي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)