والد «كهربا» لـ مرتضي منصور: «علي الطلاق ابني ما هيلعب في الزمالك»

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كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الساعات الماضية شهدت أزمة بينه وبين والد اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال رئيس الزمالك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "كهربا أصر علي الانتقال لاتحاد جدة السعودي، لدرجة أن والده للأسف الشديد قال علي الطلاق ابني ما هيلعب في الزمالك".

وأضاف منصور: "والد كهربا هيكون حسابه عسير معايا"

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وعن سبب موافقته على انتقال اللاعب لاتحاد جدة قال: "أنا وافقت علي سفر كهربا ليس بسبب حلف والده بالطلاق، لكن لأن الولد محترم وملتزم، وقال لي أنت زي والدي بالظبط، وأنا شايف إن مصلحتي اللعب السنة دي في السعودية".

وأعلن مرتضى منصور موافقته على تجديد إعارة اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، لنادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسم، بمقابل 2 مليون و 300 ألف دولار.