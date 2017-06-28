حسام البدري يقرر إلغاء مران الأهلي في زامبيا

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قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلغاء المران المسائي للفريق، الذي كان مقررًا له في السابعة مساء اليوم، الأربعاء، بزامبيا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، استقر على ملعبين قريبين لـفندق الإقامة، أحدهما ملعب فريق زاناكو والآخر للرجبي، قبل أن يقوم البدري بإلغاء المران نهائيـًا.

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وجاء قرار حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بإلغاء المران حتى لا تتزايد حالة الإجهاد لدى اللاعبين، خصوصـًا وأن رحلة الوصول إلى زامبيا استغرقت نحو 12 ساعة طيران، وتخللها «ترانزيت» مرتين في أديس أبابا وهراري.