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الأولى على "مبارك كول": أذاكر 5 ساعات يومياً.. ورفضت "الثانوية العامة"

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مصراوي Masrawy

الأولى على "مبارك كول": أذاكر 5 ساعات يومياً.. ورفضت "الثانوية العامة"

06:21 م الأربعاء 28 يونيو 2017

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الفيوم – حسين فتحي:

قالت مروة محمود أحمد صالح، الأولى على التعليم الفني "المزدوج" على مستوى الجمهورية، إنها حصلت 250 درجة من 300 في الشهادة الإعدادية، ولكنها رفضت الالتحاق بالثانوية العامة، وفضّلت مدرسة "مبارك كول" للتعليم الفني، والتي أطلق عليها لاحقًا "التدريب المزدوج"، والتحقت بقسم الملابس الجاهزة.

وأضافت "مروة" في تصريح لـ"مصراوي" أن شقيقها الأكبر أحمد التحق بكلية الهندسة من مدرسة "التدريب المزدوج"، والذي شجعها كثيرًا على التفوق، مشيرة إلى أنها لم تحصل على دروس خصوصية سوى في مادة الرسم الفني، ورغم ذلك حصلت على مجموع 94.7%.

وأشارت "مروة" إلى أنها كانت تمارس هوايتها فى المذاكرة لمدة 5 ساعات يوميًا منذ بداية العام، وقالت: "التفوق في التعليم الفني أسهل بكثير من (وجع قلب الثانوية العامة) الذي يحتاج لإعلان حالة الطوارئ بين أفراد الأسرة، وسجن انفرادي للطالب حتى يمكنة المذاكرة لمدة تصل إلى 17 ساعة يوميًا".

وأوضحت "مروة" أن دراستها كانت نظرية وعملية في الوقت نفسه، إذ كانت تذهب لمصنع الملابس التابع للمدرسة 4 أيام في الأسبوع، بينما خصصت المدرسة يومين للدراسة النظرية، مضيفة أن ذلك كان يكبدها "التعب والمشقة".

يشار إلى أن مروة صالح، الأولى على التعليم الفني المزدوج، ولدت فى قرية معصرة التابعة لمركز إطسا في الفيوم، عام 1999، وهي الأبنة الثانية لوالدها الذى يعمل موظفًا بمجلس مدينة إطسا.

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مصراوي Masrawy

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