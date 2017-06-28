أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الآلاف يحتجون في مدن هندية ضد هجمات تستهدف المسلمين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الآلاف يحتجون في مدن هندية ضد هجمات تستهدف المسلمين

06:06 م الأربعاء 28 يونيو 2017

الآلاف يحتجون في مدن هندية ضد هجمات تستهدف المسلمين

مظاهرات فى الهند - ارشيفية

نيودلهي - (د ب أ)

شارك آلاف الأشخاص في عدة مدن هندية، اليوم الأربعاء، في حملة احتجاجا على الهجمات الأخيرة ضد المسلمين في البلاد.

وتم تدشين الحملة من خلال هاشتاج "نوت إن ماي نيم" أو (ليس باسمي) عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي نشرته مخرجة الأفلام الوثائقية سابا ديوان بعد مقتل مراهق مسلم طعنا في قطار يوم الخميس الماضي.

ويعتبر الهندوس، وهم أغلبية في الهند، الأبقار كائنات مقدسة، و يحظر ذبحها في عدة ولايات هندية.

ومنذ تولى السلطة حزب بهارتيا جاناتا القومي الهندوسي عام 2014 ،زاد عدد مهاجمة لجان أهلية معنية بحماية الأبقار لرجال معظمهم من المسلمين وطائفة المنبوذين الذين تعد لحوم الأبقار والجاموس بالنسبة لهم غذاء أساسيا.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، في أبريل الماضي أن 10 مسلمين على الأقل قتلوا في أعمال عنف بسبب تناول لحوم الأبقار ومزاعم بذبحها منذ 2015.

وأفادت قناة "إن دي تي في" بأن خمس حالات أخرى على الأقل تم الإبلاغ عنها منذ ذلك الحين.

وذكرت القناة أن المراهق جنيد خان، 16 عاما، طعنته مجموعة من الغوغاء على متن قطار بسبب الاشتباه في أنه ورفاقه يحملون لحما بقريا في حقائبهم. وجرى إلقاء القبض على أربعة رجال على صلة بهذه الجريمة حتى الآن.

وفي طريق جانتار مانتار في نيودلهي حمل محتجون لافتات مكتوب عليها "أنهوا الكراهية ولا تسفكوا الدماء" و "حياة المسلمين مهمة" و"ليس باسمي".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روسيا: مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة مع مصر

    روسيا: مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة مع

    أخبار
  • هجوم معلوماتي يضرب أكبر ميناء في الهند

    هجوم معلوماتي يضرب أكبر ميناء في الهند

    أخبار
  • المرصد السوري: مقتل 57 شخصا في قصف للتحالف الدولي على سجن لداعش

    المرصد السوري: مقتل 57 شخصا في قصف للتحالف الدولي على سجن لداعش

    أخبار
  • ترامب يستقبل رئيس الوزراء الهندي بالبيت الأبيض في أول لقاء بينهما

    يستقبل رئيس الوزراء الهندي بالبيت الأبيض في أول لقاء بينهما

    أخبار

إعلان

226f878775.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري