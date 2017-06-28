وزير البترول: أي تأخير في زيادة أسعار الوقود سيكون حملًا على موازنة الدولة

كتب- محمد غايات:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ناقش توفير المنتجات البترولية بجانب استعدادات وإجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي سيعرض على اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل.

وأوضح الملا، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم عرض تقرير في اجتماع مجلس المحافظين القادم حول توحيد الإجراءات لتوصيل العاز الطبيعي لـ٧٠٠ ألف وحدة سكنية سنويًا.

وتعليقًا على الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود موعد إصدار القرار لم يحدد بعد وحتى الآن ليس هناك موعد محدد لإصدار الزيادة.

وأشار الملا في تصريحات صحفية، أن زيادة أسعار الوقود برنامج متفق عليه ضمن خطة تنفذ في خمس سنوات أي تأخير سيكون حمل على موازنة الدولة.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى جهود وزارة البترول وما سيتم تنفيذه بعد موافقة مجلس النواب على قرض لتمويل توسعات معملين تكرير بأسيوط وميدور بالأسكندرية بقيمة 3.6 مليار دولار على أن يتم انتهاء أعمال التوسعة خلال 3 سنوات، موضحا أن المعملين سيوفروا 3.5 مليون طن سولار ومليون طن بنزين مما يقلل من الاستيراد.