روسيا: مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة مع مصر

القاهرة – (مصراوي)

قال نائب وزير الاقتصاد الروسي أليكسي جروزديف، لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الأربعاء، إن بلاده تخطط لبدء مفاوضات حول إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر والهند.

وأضاف المسئول الروسي أن المفاوضات قد تبدأ خلال هذا العام، وتحديدًا مع نهاية السنة، متابعًا أن مفاوضات مع إسرائيل بخصوص نفس الأمر بدأت بالفعل.

وأكمل جروزديف حديثه قائلًا إن المفاوضات من الطبيعي أن تستمر لمدة عام أو ثلاثة أعوام، وأكد أنه "في نفس الوقت لا يمكننا تحديد وقت انتهائها".

لازالت المفاوضات جارية الآن بين اتحاد أوراسيا الاقتصادي وإيران حول اتفاقية تجريبية. وأضاف أن هذه المفاوضات ليست نقاشات تقليدية حول منطقة تجارة حرة لأن إيران ليست عضو في منظمة التجارة العالمية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا في أغسطس من عام 2015 خلال استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم دول روسيا وأرمينيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقيرغيزستان.

وقال بوتين آنذاك أن موسكو اتفقت على بذل الجهود المشتركة نحو التعاون مع مصر ومن بين خطوات تحفيز الاقتصاد إنشاء منطقة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي واستخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاستثماري.