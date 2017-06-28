علاء عابد: الحل الوحيد لعودة قطر إلى صفوف الأمة إزاحة تميم من سدة الحكم

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه ليس لديه أى ثقة فى تميم وعصابته الإرهابية، وأن الواقع يؤكد استمرار هذا الطفل الطائش والمهووس فى سياساته الداعمة للإرهاب والإرهابيين، والاستعانة حتى بالصهاينة وأعداء الأمة العربية لحمايته.

وأكد عابد، فى بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحل الوحيد لعودة قطر إلى صفوف الأمة العربية والخليج العربى هو إزاحة تميم وعصابته من سدة الحكم وإحالته متلبسا بجرائمه الإرهابية المسجلة بفيديوهات بالصوت الصورة كما عرضها المتحدث باسم الجيش الليبى العقيد محمد المسمارى فى عدد من المؤتمرات الصحفية.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن أكبر دليل على استمرار تميم فى سياساته الإرهابية القذرة استقباله الإرهابى الدولى يوسف القرضاوى، عقب وضعه رسميا على قوائم الإرهاب بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن هذا التصرف الصبيانى من تميم يؤكد أنه لن يستجيب للمطالب العربية وسوف يستمر فى سياساته الإرهابية.

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وأضاف عابد أنه لا يوجد أى حل مع هذا النظام الإرهابى سوى التصعيد ضده من خلال تجميد عضوية قطر داخل دول مجلس التعاون الخليجى وداخل جامعة الدول العربية، وقال النائب علاء عابد أن ظهور تميم فى الفيديو وهو يقبل رأس مفتى الإرهاب يوسف القرضاوى، أثار المزيد من الغضب سواء داخل المجتمع القطرى الذى بات يعانى نيران العزلة عن مجتمعه العربى بسبب تصرفات الأمير المارق، ومحاولاته البائسة للعب دور يفوق حجمه وقدراته، أو فى الشارع العربى والخليجى الذى لم يصبح يحتمل المزيد من قادة الدويلة الإرهابية التى تحاول شق الصف العربى وتستعين بالصهاينة وأعداء الأمة العربية من أجل حماية واستمرار نظام تميم فى سياساته الإرهابية والإجرامية ضد عدد من الدول العربية وفى مقدمتها ليبيا وسوريا واليمن ومصر.