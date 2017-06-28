إسماعيل يطالب المحافظين بمتابعة إزالة التعديات على أراضي الدولة

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شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على ضرورة متابعة المحافظين لعمليات إزالة التعديات على أراضي الدولة.

وتابع إسماعيل خلال زيارته لمركز معلومات المجلس ولقائه المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، الإجراءات المستمرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظات فى ظل الاجتماع المقرر لمجلس المحافظين منتصف الأسبوع المقبل، لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة فى مختلف المحافظات، وجهود التنسيق مع مختلف جهات الولاية على الأراضى، ومراجعة التصور النهائى لسبل الاستفادة من الأراضى المستردة على الوجه الأمثل.

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وعقد رئيس الحكومة اجتماعا اليوم الأربعاء مع كل من وزيرى البترول والتربية والتعليم لمتابعة الملفات التى سيتم مناقشتها باجتماع مجلس المحافظين المرتقب.