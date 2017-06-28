الأولى على «الثانوية الفنية»: تشجيع خطيبي سر نجاحي

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قالت غادة أحمد وزيري، ابنة محافظة بورسعيد والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية التجارية، اليوم الأربعاء، إن دعم وتشجيع خطيبها أحد أسرار نجاحها.

أضافت وزيري أن خطيبها خريج دبلوم صنايع، ويعمل بأحد مصانع المنطقة الصناعية، واتفقا على أن تستكمل دراستها لكي تلتحق بكلية التجارة وتصبح معيدة لتحقيق حلمها، موضحة أنها كانت تنام مبكرًا وتسيقظ في الفجر لكي تصلي ثم تبدأ في المذاكرة حتى موعد مجموعات التقوية بالمدرسة.

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وذكرت أن المدرسين بالمدرسة ساعدوها وشجعوها كثيرا وتوقعوا أن تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية​، خاصة أنها كانت من الأوائل خلال العامين الماضيين، وكان والديها يدعماها، وكذلك أخوتها الأربعة.

وأشارت إلى أن من أبلغها بالخبر هو الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني​، من خلال اتصال هاتفي معها، أمس الثلاثاء، وكانت مفاجأة كبيرة لها.