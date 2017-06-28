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فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

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فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

التحرير

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أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2017. اضغط هنا

كما فتح الموقع باب التسجيل لطلاب مدارس «STEM للعلوم والتكنولوجيا» الراغبين في التقدم، لتسجيل رغبتهم في الحجز لاختبارات القدرات، التي تبدأ يوم السبت المقبل حتى 18 يوليو المقبل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، تيسيرًا على الطلاب الراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات.

وتتمثل كليات القدرات كالتالي: (الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة «عمارة، وفنون» - التربية الفنية - التربية الموسيقية - التربية الرياضية - شعبة التربية الموسيقية).

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التحرير

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