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آية موافي الأولى على الدبلومات الفنية: "كفاية تعليم فرحي بكره وهسافر السعودية"

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مصراوي Masrawy

آية موافي الأولى على الدبلومات الفنية: "كفاية تعليم فرحي بكره وهسافر "

05:35 م الأربعاء 28 يونيو 2017

آية موافي الأولى على الدبلومات الفنية

البحيرة – أحمد نصرة:

قالت الطالبة آية إسماعيل أحمد محمد موافي، الأولى على دبلوم الثانوية الفنية المهنية، إن أسرتها استقبلت خبر نجاحها، بينما كانت تجهز لليلة "حنتها" قبل حفل زفافها، غدًا الخميس، فأصبحت الفرحة فرحتين.

وأضافت آية في تصريح لـ"مصراوي": "رغم تفوقي سأكتفي بهذا القدر من التعليم وحصولي على المؤهل المتوسط مثل أشقائي، وسأتفرغ لحياتي الزوجية، فأنا سأسافر إلى السعودية وسأقيم مع زوجي (ابن خالتي) الذي يعمل هناك".

وأوضحت آية أنها التحقت بالتعليم الفني بقسم الملابس الجاهزة، بمدرسة الشهيد محمد عرفة الفنية برشيد بعد فشلها في الحصول على مجموع يؤهلها للالتحاق بالثانوي العام، وحزنت في بادئ الأمر ولكنها أصرت على النجاح والتفوق في مسارها الجديد.

وقال إسماعيل موافي، والد آية: "تلقينا خبر النجاح من خلال اتصال هاتفي من وزير التربية والتعليم ولم نصدق في البداية أنفسنا، ليتحول بعدها المنزل إلى حالة من الفرحة الغامرة بتفوقها الدراسي الذي جاء بالمصادفة مع فرحتنا بزفافها".

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مصراوي Masrawy

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