معلول: لم أتابع ردود الفعل بعد مباراة تونس ومصر وجاهزون لـ«زاناكو»

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قال علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز للفوز على «زاناكو الزامبي» في المباراة التي تجمع الفريقين يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم صعوبة المواجهة.

وأكد معلول في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن الأهلي درس «زاناكو» جيدا ووضع يديه على نقاط القوة والضعف في الفريق الزامبي ويسعى للفوز عليه في لوساكا، لاستعادة الصدارة والمنافسة بقوة على التأهل لدور الثمانية.

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وأشار ظهير أيسر الأهلي، إلى أنه لم يتابع أي ردود فعل على مستواه عقب مباراة المنتخبين المصري والتونسي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مضيفا أنه يشكر كل من أشاد بمستواه، وأن الفضل يعود في تألقه إلى اجتهاده مع الأهلي، وكذلك منتخب بلاده وأنه يسعى لتنفيذ المطلوب منه على أكمل وجه.

وكانت بعثة الأهلي سافرت إلى زامبيا فجر اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراة زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.