الأهلي يدرس صرف النظر عن «محارب» بسبب رئيس سموحة

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سيطرت حالة من الاستياء على مسئولي النادي الأهلي، بسبب المقابل المادي الذي طلبه محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، خلال مفاوضات الأحمر لضم إسلام محارب، لاعب الفريق السكندري، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد مسئولو الأهلي جلسة مع فرج عامر في الساعات الماضية للتفاوض حول شراء إسلام محارب، بعدما طلب حسام البدري، المدير الفني للأحمر، التعاقد معه لدعم الفريق في الصيف، إلا أن مسئولي الأهلي فوجئوا بطلبات «عامر» المادية المبالغ فيها والتي وصلت إلى 20 مليون جنية.

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وجاء استياء مسئولو الأهلي من عامر بسبب طلباته المادية بالإضافة إلى اقحامه لاسم الزمالك في الصفقة، في الوقت الذ أكد فيه اللاعب لهم أن مسؤلي الزمالك لم يتحدثوا معه بشأن ضمه لصفوف القلعة البيضاء وأنه متمسك بالعودة للقلعة الحمراء، لا سيما وأنه كان لاعبًا بصفوف الناشين في الأهلي.

ويفكر مسئولو الأهلي بشكل جادي في التراجع عن صفقة ضم محارب رغم تمسك البدري باللاعب وتمسك اللاعب بالانضمام للأهلي، وذلك بسبب المطالب المادية المبالغ فيها من رئيس الفريق السكندري وطريقته في التفاوض.