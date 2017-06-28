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مقتل شرطي وثلاثة من داعش في هجوم على موقع أمني غرب العراق

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مصراوي Masrawy

مقتل شرطي وثلاثة من داعش في هجوم على موقع أمني غرب العراق

05:20 م الأربعاء 28 يونيو 2017

مقتل شرطي وثلاثة من داعش في هجوم على موقع أمني غرب العراق

داعش

تكريت (العراق) - (د ب أ)

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين اليوم الأربعاء مقتل شرطي وثلاثة من عناصر تنظيم داعش وإصابة عنصرين من الحشد الشعبي في هجوم شنه عناصر التنظيم على موقع أمني على طريف بيجي-حديثة / 220كلم شمال بغداد /.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن " شرطيا عراقيا وثلاثة من عناصر داعش قتلوا وأصيب عنصران من الحشد الشعبي ودمر بلدوزر وعجلة عندما شن عناصر داعش ظهر اليوم هجوما على مواقع للقوات الأمنية العراقية على طريق بيجي- حديثة غربي العراق".

وأوضح أن " المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى المواقع المتقدمة للقوات الأمنية مستغلين فترة الظهيرة والحر الشديد، مما أدى إلى تراجعها في البداية لكنها تمكنت بعد وصول تعزيزات عاجلة من طرد المهاجمين واستعادة السيطرة على الوضع ".

ويسيطر تنظيم داعش على المناطق الغربية من فضاء بيجي في صحراء العراق الغربية، وصولا إلى مدن محافظتي الأنبار ونينوى، ويشن هجمات متكررة منها على القوات العراقية في المحافظات الثلاث.

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