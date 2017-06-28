الرئيس الألماني يدعو لمكافحة معاداة السامية في بلاده
الرئيس الألماني يدعو لمكافحة معاداة السامية في بلاده
05:17 م الأربعاء 28 يونيو 2017
الرئيس الألماني
أوجسبورج (ألمانيا) - (د ب أ)
دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لمكافحة معاداة السامية في ألمانيا.
وقال شتاينمايراليوم الأربعاء، خلال احتفالية بمناسبة مرور مئة عام على إنشاء المعبد اليهودي بمدينة أوجوسبورج الألمانية، بحسب خطاب تم نشره مسبقا، إن معاداة السامية تظهر اليوم "في هتافات التحريض البلهاء، وكذلك في ملاحظات جانبية مستترة".
ودعا الرئيس الاتحادي قائلا: "يتعين علينا ألا نعتاد على هذا أو ذاك مطلقا. يتعين علينا ألا نعتاد على ضرورة مراقبة معابد يهودية في بلادنا من جانب الشرطة دائما".
يشار إلى أن المعبد اليهودي في مدينة أوجوسبورج يندرج ضمن المعابد القليلة في ألمانيا نجت من حقبة النازيين بدون إلحاق تلفيات بها إلى حد كبير.
فعلى الرغم من أن النازيين أضرموا الحريق في هذا المعبد في عام 1938 مثل كثير من المعابد الأخرى، إلا انه أمكن إطفاء الحريق على نحو سريع، نظرا لكونه يقع بجوار محطة بنزين.
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