​الأولى على دبلوم الـ 3 سنوات: "صلاة الفجر ودعم خطيبي سر تفوقي"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت غادة أحمد وزيري إمام، صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية التجارية، نظام الثلاث سنوات، اليوم الأربعاء: "إن مذاكرتها عقب أداء فريضة صلاة الفجر ودعم خطيبها سر تفوقها".

وأشارت "غادة"، في اتصال هاتفي مع "مصراوي"، إلى أنها من مدرسة الزهور الفنية التجارية بنات، بمحافظة بورسعيد، شعبة الإدارة، وحصلت على مجموع 568 درجة من 580 درجة، وأبلغها بالخبر الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني​، في اتصال هاتفي معها، أمس الثلاثاء، وأخبرها أنها من ضمن الأوائل.

وأضافت: "نائب الوزير أخبرني أنني من الأوائل، ولكنه أخبرني أنني سأعلم نسبتي ومجموعي عند حضوري، اليوم، المؤتمر الصحفي بالقاهرة، وبالفعل كان مفاجأة عندما وجدت نفسي الأولى على مستوى الجمهورية، وفرحت كثيرًا، ولم يجر تكريمي وأخبروني أن التكريم سيكون الأيام المقبلة".

وحول أسرار تفوقها تقول: "من طبيعتي أنني أنام مبكرًا وأستيقظ مبكرًا، وكنت أصلي الفجر، ثم أبدأ في المذاكرة حتى موعد مجموعات التقوية بالمدرسة".

ولفتت الحاصلة على المركز الأول، إلى أن المدرسين ساعدوها كثيرًا، وتوقعوا حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وكذلك خطيبها التي أشارت إلى أنه شجعها كثيرًا وأتاح لها الفرصة والوقت للمذاكرة، فهو خريج دبلوم صنايع، ويعمل بأحد مصانع المنطقة الصناعية، مؤكدة أنهما متفقان على إكمال دراستها والتحاقها بكلية التجارة، حتى تحقيق حلمها، بأن تصبح مُعيدة بالكلية.