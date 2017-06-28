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بالصور- حفر قبرها بيده.. قصة مؤثرة لأب وابنته المصابة بمرض نادر

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مصراوي Masrawy

بالصور- حفر قبرها بيده.. قصة مؤثرة لأب وابنته المصابة بمرض نادر

05:09 م الأربعاء 28 يونيو 2017

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كتب- علي أحمد:

لم يجد أب صيني حلًا لعلاج ابنته المصابة بمرض نادر سوى الاستلقاء معها في حفرة وكأنها "قبرها"، وذلك بعدما أنفق كل ما يملك لعلاجها.

ونشر موقع "China.org.cn" الصيني قصة مؤثرة لـ "تشانج يونج لي" أحد سكان مدينة نيجيانج التابعة لمقاطعة سيتشوان والذي حفر لابنته البالغة سنتين من عمرها، والمصابة بمرض الثلاسيميا، حفرة في حقله وتعتبر هذه الحفرة "قبر" طفلته، واستلقي تشانج مع طفلته في الحفرة لتجربة الموت.

وقال تشانج إن طفلته أصيبت بمرض الثلاسيميا بعد شهرين من ولادتها، وقد أنفقت الأسرة 140 ألف يوان (20 ألف دولار) في السنتين الماضيتين، وهو ما يساوي جميع مدخراتها. فحفر هذه الحفرة لطفلته.

ولحسن الحظ، أثارت قصة الطفلة اهتمام المجتمع، وأراد بعض طيبي القلوب مساعدتها.

يذكر أن مرض التلاسيميا، وفقاً لمنظمة الصحة الوطنية (إن إتش سي)، هو اضطراب دم وراثي، ينتج المصابون به الهيموجلوبين بكميات قليلة أو قد لا ينتجونه أبداً، لذا يحتاجون إلى العلاج طوال حياتهم، نظرًا لأهمية هذا المركب الذي تستخدمه كرات الدم الحمراء من أجل نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، والعلاج يكون عادة عن طريق نقل الدم أو باستخدام الخلايا الجذعية.

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