الكهرباء: عصر قطع التيار «انتهى»

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الأربعاء، إن العاملين في القطاع أخذوا على عاتقهم إنهاء عصر تخفيف الأحمال، رغم ارتفاع درجات الحرارة ما يؤدي إلى استهلاك أكثر.

أضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «أون لايف»، أن هناك 8 آلاف و550 ميجا وات احتياطي بشبكات الكهرباء، مشيرًا إلى أن أقصى حمل على الشبكة بلغ 29 ألفا و100 ميجا وات.

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ووجه الشكر للمواطنين على حرصهم على ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أنه «أصبح هناك وعي لدى الأفراد رغم توفر الطاقة باستمرار»، وتابع: «عصر انقطاع التيار وتخفيف الأحمال انتهى ومش هيرجع تاني».