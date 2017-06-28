طارق الخولي: «30 يونيو أجبرت العالم على احترام إرادة الشعب»

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قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن ثورة 30 يونيو، والتي تحل ذكراها الرابعة بعد غد الجمعة، غيرت من مجرى تاريخ المنطقة والعالم بأكمله، موضحًا أنها أحبطت مخططات لقوى إقليمية ودولية، ووضعت مصر في مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكدًا أن مصر أجبرت العالم على احترام إرادة شعبها.

أضاف الخولي، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المصريين أدركوا بعد مرور عام واحد فقط على حكم الجماعة أن خراب مصر قادم على يد تلك الجماعة الإرهابية ومحاولاتهم للاختطاف الوطن بأكمله وأخونته والقضاء على الهوية المصرية وفرض دولة جديدة تستخدم الدين لتحقيق مكاسب سياسية.

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وذكر أن مصر مرت منذ عام 2011 حتى 2013 بفترة عصيبة ومحاولات لاختطاف الوطن، وفرض دولة جديدة لا يعرفها المصريون، ومحاولة أخونة كل شيء، والمصريون انتبهوا لخطورة الاستمرار بهذا الوضع لفترة أطول، وخطورة ذلك على الأمن القومي المصري، فقاموا بحدث عظيم في 30 يونيو.