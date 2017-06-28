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محافظ الدقهلية: صرف المقررات التموينية السبت المقبل

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محافظ الدقهلية: صرف المقررات التموينية السبت المقبل محافظ الدقهلية: صرف المقررات التموينية السبت المقبل

التحرير

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وجه محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، وكيل وزارة ، إبراهيم الخياط، بتوفير جميع المقررات التموينية لدى جميع البقالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية، لبدء الصرف بالنظام الجديد اعتبارا من السبت المقبل 1 يوليو.

قال الشعراوي إن قرار الرئيس عبد الفتاح ، بزيادة الدعم على البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيها للفرد الواحد، يثبت أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن تلك القيمة ستساهم في حصول الأسرة المصرية على مزيد من السلع الغذائية.

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وأضاف أنه وجه بصرف جميع المقررات التموينية وتوفيرها لحصول مستحقي الدعم على حقوقهم كاملة، منوها بأنه كلف وكيل وزارة التموين بسرعة حل مشكلات المواطنين المتعطلة بطاقتهم الذكية، ومخاطبة وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لحل المشكلة والانتهاء من مراجعة البطاقات.

وأوضح المحافظ أن الفرد بالنظام الجديد سيحصل على سلع قيمتها 50 جنيها بحد أقصي 200 جنيه للبطاقة التي تشمل 4 أفراد، أما الفرد الخامس على البطاقة الواحدة سيحصل على دعم بقيمة 25 جنيها فقط.

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التحرير

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