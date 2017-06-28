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الأرصاد: موجة حارة جديدة تضرب مصر غدا

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الأرصاد: موجة حارة جديدة تضرب مصر غدا الأرصاد: موجة حارة جديدة تضرب مصر غدا

التحرير

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة موجة جديدة من الطقس شديد الحرارة، حيث يشهد غدا الخميس، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود طقسا مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا - لطيف ليلًا.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تثير الرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة، والصغرى 25 والإسكندرية 31 والصغرى 24 ومطروح 30 والصغرى 22 درجة.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 39 إلى 41 درجة مئوية.

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محافظات شمال الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 43 إلى 45 درجة مئوية.

ويمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتي:24646721 - 24834625 .

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