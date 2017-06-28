المالية تصدر أدوات دين بـ371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجديد

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تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018.

وتبلغ إصدارات أذون الخزانة 349.5 مليار جنيه، فيما تبلغ إصدارات السندات نحو 21.5 مليار جنيه وهي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005.

وبلغت قيمة إصدارات الربع الرابع من العام المالي 2016-2017 نحو 342 مليار جنيه، ونحو 299 مليار جنيه في الربع الثالث من نفس العام.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.

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وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

و سيتم إصدار أذون لأجال 91 و 182 و273 و364 يوماً بقيم تبلغ 84 و84.5 و90.5 و90.5 مليار جنيه على التوالي، خلال الربع المالي الذي ينتهي في سبتمبر المقبل.

أمَّا إصدارات السندات، أوضحت الوزارة أنها تتوزع على 4 إصدارات لأجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيم 6.25 و 5.25 و 4.75 و5.25 مليار جنيه على التوالي.