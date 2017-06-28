اليوم.. البنوك تنتهى من ختام ميزانية العام الحالي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تنتهى اليوم الأربعاء البنوك الحكومية العاملة فى مصر من إغلاق ميزانية العام المالي الحالي 2016-2017.

ويشار إلى أن البنوك الحكومية تقوم بإغلاق ميزانيتها فى 30 يونيو، بينما تغلقها البنوك الخاصة فى 31 ديسمبر من كل عام.

شاهد أيضا

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى السوق المحلية يوم الخميس القادم الموافق، 29 يونيو 2017، بمناسبة ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الجمعة 30 يونيو 2017، على أن تعاود البنوك العمل يوم الأحد 2 يوليو 2017.

وتبدء موازنة العام المالي الجديد 2017-2018 فى الأول من يوليو.