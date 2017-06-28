وزير النقل من كفر الشيخ: تطوير السكة الحديد يحتاج لمليارات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إن السكة الحديد، والطرق الخاصة بها، تحتاج للصيانة والتجديدات، للقضبان، والإشارات، وجار العمل على ذلك، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار اهتماماته بتطوير منظومة النقل والمواصلات بمحافظات الجمهورية.

وأضاف "عرفات"، أن السكة الحديد تحتاج لتغيير قضبان، بطول ١٢٥٠ كيلو، بتكلفة ٥ ملايين جنيه للكيلو الواحد، ونفس الأمر لتغيير وصيانة الإشارات بطول ١٢٠٠ كيلو، بتكلفة ٢٠ مليون جنيه للكيلو الواحد منها.

وأكد أن هناك محطات بالسكة الحديد، مثل نجع حمادي، وسوهاج، وأسوان، وطرق إسكندرية، تحتاج الصيانات المذكورة، لذلك لا توجد نية من الوزارة، لتزويد القطارات في الوقت الحالي، إلا بعد القضاء تمامًا على مشاكل الصيانة والتجديدات بالسكة الحديد.

وأوضح أن زيارته لكفر الشيخ، تأتى ضمن جولات زياراته الميدانية لمحافظات مصر، للوقوف على حالة النقل والمواصلات بها، وخصّص محافظة كفر الشيخ في بداية تلك الجولات والزيارات، لدورها المحوري في منظومة النقل والمواصلات، وربطها بين شمال وشرق الدلتا.

وكشف الوزير، عن دراسة الوزارة بشأن إطلاق خطة تطوير المشروع القومي للسكة الحديد، والتي يأتي على رأسها صيانة وتطوير القضبان والإشارات، داعيًا المواطنين إلى الحفاظ على وسائل النقل والمواصلات، لأنها وسيلة خدمية للمواطن نفسه.

جاء ذلك خلال استقلال وزير النقل والمواصلات، لقطار، برفقة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، للوقوف على مشاكل السكة الحديد.