أهداها «أغنية» وهدد بـ«الاعتزال» بسببها.. 5 تصريحات لسعد الصغير عن والدته

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دائما ما يتحدث المطرب الشعبي سعد الصغير عن والدته وحبه لها، في لقاءاته التليفزيونية ويتذكرها غالبا وهو يبكي، ويشاء القدر أن ترحل أمه عن عالمنا، اليوم الأربعاء، قبل إعلان الصغير عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك عن وفاتها، موضحا مكان الدفنة والعزاء في "شبرا" حسب وصيتها له.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" في التقرير التالي أبرز تصريحات سعد الصغير عن والدته، والتي أثارت الجدل حوله:

1- اعتزال الفن

بكى الصغير أثناء استضافة الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة" الذي أذيع في شهر رمضان الماضي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، بعد تذكره والدته وتشجيعها له بلم شمل جميع جيرانهم بالمنطقة التي يسكنون بها لمشاهدته عبر التلفاز، ووجه لها رسالة متأثرا: "يا حاجّة ربنا يشفيكي أنا من غيرك ماسواش حاجة ولو جرالك حاجة عمري ماهغني تاني ولو عملت كده هابقى باضحك عليكي وعلى ربنا تاني".

ويُشار إلى أنه صرّح في نفس البرنامج بأنه كان يناجي الله لشفائه من الأزمة الصحية التي أصابته قائلا: "أنا ضحكت على ربنا في مرضي.. دعيت لربنا وأنا في مرضي إني مش هاغني تاني ولا هارقص وأول ما بقيت كويس قمت ورقصت".

2- طلب السماح

دخل الصغير في نوبة بكاء شديدة، في ظل وقعه بمقلب الفنان هاني رمزي "هاني هز الجبل"، والذي يحتوي على سيارة معلقة على حافة أعلى نقطة بجبال لبنان، وظل يطلب من والدته السماح والصفح عنه وهو يبكي قبل أن يردد الشهادة، وبعد أن كشف رمزي عن نفسه أمامه قال له الصغير: "إن هذا المقلب مميت ولكنه درس لأني كنت بعيد جدا عن ربنا في الفترة الماضية، وهذا درس لكي أعود للصلاة من جديد"، وقام بعدها مباشرة بوصلة رقص على أنغام الدبكة اللبنانية.

3- عيد الأم

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فاجأت والدة سعد الصغير بمداخلة هاتفية لها أثناء استضافة الإعلامي وائل الإبراشي له ببرنامجه "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، ومازحها الصغير قائلا: "أنا بوست إيدك النهارده واديتك 5 آلاف جنيه في عيد الأم، عايزك تسيطيني قدام الناس"، وأضاف: "فاكرة لما كنت باسرق الأكل وأجيبهولك"، واستطرد في حديثه عن قصة كفاح والدته قائلا: "أمي تعبت كتير جدا، لأن إحنا 12 أخا ووالدي كان مرتبه 250 جنيها وكان بيسلمهم للبقال، وكل واحد منا كان بيرفع شعار اخدم نفسك بنفسك".

4- أغنية لوالدته

صرّح الصغير بأنه أهدى أغنيته "إوعى حد فيكو يزعل أمي" لوالدته، وأوضح ذلك قائلا: "والدتي لما بتزعل من أقل حاجة السكر بيعلى عليها عشان كده عملتلها أغنية إوعى حد فيكو يزعل أمي".

5- مصطفى كامل

شن سعد الصغير هجومه على الفنان مصطفى كامل، عام 2011، بعدما تحدث الأخير في مداخلة هاتفية له بأحد البرامج عن والدة الصغير بطريقة مسيئة، مما جعل الأول يرد عبر مقطع فيديو نشره على "السوشيال ميديا" ووجه حديثه لمصطفى قائلا: "أنا سيبتك 5 سنين تهاجمني عادي وماتكلمتش لكن ماتوصلش إنك تشتم أمي!"، مشيرا إلى أنها دخلت في نوبة بكاء بعدما سمعت حديث مصطفى عنها، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وحجزها بأحد المستشفيات.

ثم عاد الأول وأعلن عن اعتذاره لمصطفى كامل ببرنامج "شيخ الحارة" قائلا: "أنا ماركزتش كنت باقول إيه وباعتذر لمصطفى كامل لأني قلت عليه كلام ماحصلش وهو قلبه أبيض".