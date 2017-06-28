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عباس يطالب حماس بحل لجنتها الإدارية في غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية

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عباس يطالب حماس بحل لجنتها الإدارية في غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية

04:50 م الأربعاء 28 يونيو 2017

عباس يطالب حماس بحل لجنتها الإدارية في غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية

رام الله - (د ب أ):

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، حركة "حماس" الإسلامية بحل لجنتها الإدارية في قطاع غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك لدى ترؤس عباس جلسة طارئة لحكومة الوفاق الوطني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلت الوكالة عن عباس تأكيده على"أهمية استمرار العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وشدد على أهمية استمرار في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة "رغم التحديات والعراقيل والعقبات التي تضعها حركة حماس أمام عمل الحكومة في غزة، بما في ذلك الادعاءات والأكاذيب التي تحاول تزييف الحقائق عن دور الحكومة منذ تشكيلها في العمل على كل ما من شأنه التخفيف من معاناة أهلنا في غزة".

وأشاد عباس بـ"الجهد المتميز الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله" مؤكدا ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وأهمية البناء على ما تم إنجازه.

من جهته، استعرض رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله "الانجازات التي حققتها الحكومة في القطاعات المختلفة رغم العراقيل والأزمة المالية التي تواجهنا".

وأكد الحمد الله "أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، حتى نتمكن معا من التغلب على كافة التحديات التي تواجه شعبنا"

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