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بالصور.. الأول على دبلوم الـ5 سنوات: التحقت بالتعليم الفني لإيماني به

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الأول على دبلوم الـ5 سنوات: التحقت بالتعليم الفني لإيماني به

04:45 م الأربعاء 28 يونيو 2017

بالصور.. الأول على دبلوم الـ5 سنوات: التحقت بالتعليم الفني لإيماني به

الأول على دبلوم الـ5 سنوات

الإسكندرية – محمد عامر:

"دخلت التعليم الفني رغم إني كنت متفوق في الإعدادي بسبب إيماني به".. هكذا بدأ محمد صديق حسن، الطالب بمدرسة الإسكندرية الفنية المتقدمة الصناعية بمحرم بك، قسم "التبريد والتكييف"، والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية "نظام الخمس سنوات"، مؤكدًا على أنه فخور بانتمائه إليه.

وأكد الطالب في تصريح لـ"مصراوي"، أنه لم يكن يتوقع أن يكون الأول على الجمهورية، بل لم يكن يتوقع أن يكون أحد أوائل المحافظة من الأساس، ولكنه توفيق من الله وبفضل مساعدة والدته وأسرته، والذين دعموه بشكل كامل من أجل النجاح والتفوق.

وأضاف "صديق"، قائلا: "لن أنسى فضل والدتي، فهي من وقف إلى جانبي وأشقائي "إسلام"، و"مروة"، وهم أيضًا خريجا مدارس فنية، وذلك منذ وفاة والدي من 10 سنوات، فكانت والدتنا بمثابة الأم والأب لنا".

ولفت الحاصل على المركز الأول، إلى رغبته في الالتحاق بكلية الهندسة قسم البترول لتحقيق حلمه في أن يكون مهندس بترول، وهو الحلم الذي بدأ معه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالتعليم الفني.

الأول على دبلوم الـ5 سنوات (2)

الأول على دبلوم الـ5 سنوات (3)

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مصراوي Masrawy

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