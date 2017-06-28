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مندوب اتحاد جدة: الزمالك طلب في «كهربا» مبلغًا خياليًا

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مندوب اتحاد جدة: الزمالك طلب في «كهربا» مبلغًا خياليًا مندوب اتحاد جدة: الزمالك طلب في «كهربا» مبلغًا خياليًا

التحرير

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أكد عبدالله شرف عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، أن المفاوضات بين ناديه وإدارة  حول تجديد إعارة اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا»، لصفوف الفريق السعودي لمدة موسم جديد، كانت شاقة إلى أن تكللت بالنجاح اليوم.

ووجه شرف الشكر لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حفاوة الاستقبال والموافقة على تجديد الإعارة مشيراً إلى أن رئيس الزمالك كان مصممًا على الحصول على 5 مليون دولار، إلا أنه أبدى مرونة لاتمام الصفقة بناء على رغبة اللاعب وجدية المفاوضات من النادي السعودي.

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جدير بالذكر أن إدارة نادي الزمالك اتفقت مع إدارة نادي اتحاد جدة السعودي على تجديد إعارة محمود عبد المنعم كهربا لمدة عام، بقيمة 2 مليون و300 ألف دولار.

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التحرير

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