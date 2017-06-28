خوفًا من تكرار أزمة المغرب.. الأهلي يصطحب منسقا إعلاميا في زامبيا

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رافق وليد مهدي، مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى زامبيا؛ وذلك لترتيب كل الأمور المتعلقة بتنظيم مباراة «زاناكو الزامبي»، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء سفر مهدي مع البعثة؛ من أجل تنسيق المؤتمرات الصحفية ودخول الكاميرات وترتيبات دخول الجماهير المصرية لمباراة «زاناكو» التي تقام في العاصمة لوساكا.

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وكانت بعثة الأهلي قد سافرت إلى زامبيا فجر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لخوض مباراة زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.