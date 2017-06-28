«برنامج استشفائي» خاص للاعبي الأهلي للتخلص من إجهاد السفر

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يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا استشفائيا بداية من اليوم الأربعاء، وصول البعثة إلى زامبيا؛ استعدادا لمواجهة فريق «زاناكو الزامبي» يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، قال سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني، إن البرنامج الاستشفائي يأتي من أجل تخلص اللاعبين من حالة الإرهاق؛ نظرًا لطول رحلة السفر إلى زامبيا والتي استغرقت 12 ساعة تخللها مرتين ترانزيت في أديس أبابا وهراري.

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وكانت بعثة الأهلي سافرت إلى زامبيا فجر اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراة زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن عبد الحفيظ وعدلي كان قد سبقا البثعة بـ24 ساعة للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق زامبيا من فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.