أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«برنامج استشفائي» خاص للاعبي الأهلي للتخلص من إجهاد السفر

Google+ Print
«برنامج استشفائي» خاص للاعبي الأهلي للتخلص من إجهاد السفر «برنامج استشفائي» خاص للاعبي الأهلي للتخلص من إجهاد السفر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا استشفائيا بداية من اليوم الأربعاء، وصول البعثة إلى زامبيا؛ استعدادا لمواجهة فريق «زاناكو الزامبي» يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، قال سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني، إن البرنامج الاستشفائي يأتي من أجل تخلص اللاعبين من حالة الإرهاق؛ نظرًا لطول رحلة السفر إلى زامبيا والتي استغرقت 12 ساعة تخللها مرتين ترانزيت في أديس أبابا وهراري.

شاهد أيضا

وكانت بعثة الأهلي سافرت إلى زامبيا فجر اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراة زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن عبد الحفيظ وعدلي كان قد سبقا البثعة بـ24 ساعة للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق زامبيا من فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)