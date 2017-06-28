«عبد الحفيظ» يوفر ملعبي تدريب للأهلي في زامبيا

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عثر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على ملعبين قريبين من فندق إقامة الفريق بزامبيا، حتى يؤدي الفريق مرانه الأول على أحدهما اليوم الأربعاء.

ووجد عبد الحفيظ ملعبا مضاء وآخر دون إضاءة قريبا من فندق الإقامة، وذلك حتى يفاضل الجهاز الفني بين أحدهما لأداء المران عليه اليوم.

وجاء توفير عبد الحفيظ لملعبين تحسبا لقرار البدري، حيث لو كان الفريق سيؤدي مرانه في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة سيكون على الملعب القريب الذي لا تتوفر فيه الإضاءة، بينما لو كان مساء فسيكون على الملعب المضاء.

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وكانت بعثة الأهلي قد سافرت إلى زامبيا فجر اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراة زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن عبد الحفيظ وعدلي كان قد سبقا البعثة بـ24 ساعة للاطمئنان على كل الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق في زامبيا من فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.