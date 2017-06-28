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والد الأولى على دبلوم "السياحة والفنادق": "بنتي فرّحت قلبي"

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مصراوي Masrawy

والد الأولى على دبلوم "السياحة والفنادق": "بنتي فرّحت قلبي"

04:34 م الأربعاء 28 يونيو 2017

سمر خالد زكريا

الفيوم - حسين فتحي:
وسط أسرة بسيطة في منطقة علواية سعادة بمدينة الفيوم، ولدت "سمر خالد زكريا"، التي لم تكن تتوقع أن تكون الأولى على الجمهورية في شعبة "السياحة والفنادق" للتعليم الفني، فقد حصلت على 99.33%، وهي المدرسة الفندقية الوحيدة التي أنشئت بالفيوم، على شاطئ بحيرة قارون.

تقول سمر: "لم تتعد ساعات المذاكرة الخمس ساعات يوميًّا، وهو عدد معقول لطلاب التعليم الفني، ومضيفة أن والدها يعمل "خبازًا" ووالدتها "عاملة" بمدرسة النقراشي الابتدائية بمدينة الفيوم".

وحول التحاقها بالتعليم الفني، لفتت إلى أنها رفضت الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، بسبب مصروفاته الصعبة، كون والدها رجلاً بسيطًا لا يستطيع تحمل تلك النفقات، فقررت الالتحاق بالمدرسة الفندقية نظام الخمس سنوات، وهي تمنح الالتحاق بكليات التربية والتجارة والسياحة والفنادق، وإن كانت تفضل استكمال دراستها في مجال تخصصها في الكلية الأخيرة.

وتابعت: كنت أحصل على "كورسات" في المدرسة في مادتي الإيطالي واللغة الإنجليزية.

من جهته، قال والدها إنه يعمل "خبازًا" منذ الصغر، وأنه قرر تعليم أبنائه حتى لا يرتكبوا نفس أخطائه.

وتابع الأب، وهو يعلوه البهجة العارمة: "بنتي فرحت قلبي وشرفتني أمام كلها"، ولفت إلى أنه اتفق مع خطيبها على ضرورة استكمال تعليمها، خاصة أنه جرى إعلان خطوبتهما قبل شهرين فقط".

وأشار إلى أن زوجته، ماجدة حسين، عاملة بمدرسة ابتدائية، تساعده في نفقات المعيشة الصعبة، وتساهم بشكل مباشر في تعليم أبنائهما.

والد مروة و شقيقها بالتعليم الزراعى

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