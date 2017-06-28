أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. "عرفات" و"نصر" يتفقدان محطة قطار كفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. "عرفات" و"نصر" يتفقدان محطة قطار كفر الشيخ

04:20 م الأربعاء 28 يونيو 2017

  • عرض 25 صورة

    29ce6abcef.jpg

  • عرض 25 صورة

    056c77e691.jpg

  • عرض 25 صورة

    becd87483c.jpg

  • عرض 25 صورة

    a16e7f0b65.jpg

  • عرض 25 صورة

    3b240a3fe8.jpg

  • عرض 25 صورة

    11b5e059f0.jpg

  • عرض 25 صورة

    6cc66091a2.jpg

  • عرض 25 صورة

    cd75f136a7.jpg

  • عرض 25 صورة

    7ba45ecd84.jpg

  • عرض 25 صورة

    8d75cbc12b.jpg

  • عرض 25 صورة

    6234575632.jpg

  • عرض 25 صورة

    38ae5f8d66.jpg

  • عرض 25 صورة

    db836b617b.jpg

  • عرض 25 صورة

    1286c6a2ba.jpg

  • عرض 25 صورة

    0786ad047d.jpg

  • عرض 25 صورة

    0a903d7d74.jpg

  • عرض 25 صورة

    6ae76520ea.jpg

  • عرض 25 صورة

    f337cecbb6.jpg

  • عرض 25 صورة

    bfae17f935.jpg

  • عرض 25 صورة

    aab5764e21.jpg

  • عرض 25 صورة

    44a9bac387.jpg

  • عرض 25 صورة

    ba84ec91de.jpg

  • عرض 25 صورة

    cf12c7765a.jpg

  • عرض 25 صورة

    56d46a136a.jpg

  • عرض 25 صورة

    7b29be6f21.jpg

إعادة الألبوم

العين السخنة.. إشغال مستمر بعد العيد بنسبة 90%

الألبوم التالى

العين السخنة.. إشغال مستمر بعد العيد بنسبة 90%

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، برفقة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، القطار رقم ٤٩٤ القادم من محطة شربين، والمتجه لمحطة طنطا، والمار بمحطات كفر الشيخ، للوقوف على حالة القطارات، وطريق السكة الحديد بنطاق المحافظة.

كان وزير النقل والمواصلات، ومحافظ كفر الشيخ، تفقدا محطة قطار كفر الشيخ، واستمع الوزير للمواطنين، أثناء انتظارهم القطار الذي استقله الوزير، وأجمع كثير من المواطنين في شكواهم، على سوء الحالة الفنية لمحطة قطار قلين، وعدم انتظام وصول القطارات في مواعيدها.

كما استمع الوزير لعدد من المواطنين، خلال استقلاله القطار في العربة رقم "١١٥٦٥٥"، وشكوا من ناحية مواعيد القطارات، وسوء معاملة مسئولي وموظفي السكة الحديد، ولحظة رسو القطار بمحطة قطار محلة موسى، نزل الوزير لتلك المحطة، وتفقدها كاملًا.

وأبدى وزير النقل، استياءه الشديد، من سوء حالة محطة قطار محلة موسى، بعد توقف أعمال التجديدات بها، واكتشف عددًا من البيارات المفتوحة برصيف المحطة، والتي من الممكن أن تعرّض المواطنين للخطر، ووجه ناظر المحطة بضرورة معالجة القصور والمشاكل التي تعانيها هذه المحطة، من أجل خدمة المواطنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات قطار بسوهاج

    مصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات قطار بسوهاج

    أخبار
  • بالصور.. رئيس مدينة دسوق يزور مصابى انفجار أسطوانة غاز بكفر الشيخ

    بالصور.. رئيس مدينة دسوق يزور مصابى انفجار أسطوانة غاز بكفر الشيخ

    أخبار
  • بالصور.. 7 مصابين في انفجار

    بالصور.. 7 مصابين في انفجار "أنبوبة" بكفر الشيخ

    أخبار
  • مصرع فتاة تناولت أدوية بالخطأ في كفر الشيخ

    مصرع فتاة تناولت أدوية بالخطأ في كفر الشيخ

    أخبار

إعلان

2ea2332f45.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس