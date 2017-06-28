بالصور.. "عرفات" و"نصر" يتفقدان محطة قطار كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، برفقة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، القطار رقم ٤٩٤ القادم من محطة شربين، والمتجه لمحطة طنطا، والمار بمحطات كفر الشيخ، للوقوف على حالة القطارات، وطريق السكة الحديد بنطاق المحافظة.

كان وزير النقل والمواصلات، ومحافظ كفر الشيخ، تفقدا محطة قطار كفر الشيخ، واستمع الوزير للمواطنين، أثناء انتظارهم القطار الذي استقله الوزير، وأجمع كثير من المواطنين في شكواهم، على سوء الحالة الفنية لمحطة قطار قلين، وعدم انتظام وصول القطارات في مواعيدها.

كما استمع الوزير لعدد من المواطنين، خلال استقلاله القطار في العربة رقم "١١٥٦٥٥"، وشكوا من ناحية مواعيد القطارات، وسوء معاملة مسئولي وموظفي السكة الحديد، ولحظة رسو القطار بمحطة قطار محلة موسى، نزل الوزير لتلك المحطة، وتفقدها كاملًا.

وأبدى وزير النقل، استياءه الشديد، من سوء حالة محطة قطار محلة موسى، بعد توقف أعمال التجديدات بها، واكتشف عددًا من البيارات المفتوحة برصيف المحطة، والتي من الممكن أن تعرّض المواطنين للخطر، ووجه ناظر المحطة بضرورة معالجة القصور والمشاكل التي تعانيها هذه المحطة، من أجل خدمة المواطنين.